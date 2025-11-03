ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಬಂದ್‌ ಆಗುವುದು ಪೆನ್ಶನ್!‌ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಸರ್ಕಾರ..

Digital life certificate: ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ತಿಂಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಜೀವನ್ ಆರಾಮ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪಿಂಚಣಿ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಿಂಚಣಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಜೀವನ್ ಆರಾಮ್ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್) ಎಂಬ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಈಗಿನ ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ..
ಪಿಂಚಣಿ ಅಮಾನತುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದನ್ನು ಸಿಎಸ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವರಗಳನ್ನು https://jeevanpramaan.gov.in/v1.0/locatecentre/locate ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣಬಹುದು.
ಜೀವನ್ ಆರಾಮತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
1. https://jeevanpramaan.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಡೌನ್ಲೋಡ್' ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
2. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು 'ಡೌನ್ಲೋಡ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
3. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗೆ ನೀವು OTP ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
4. ಸರಿಯಾದ OTP ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪುಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ವಿಂಡೋಸ್ OS ಗಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
5. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಜೀವನ್ ಆರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ .zip ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ - ಅದನ್ನು ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್' ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಈಗಿನ ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ..
ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
1. https://jeevanpramaan.gov.in ನಲ್ಲಿ 'ಡೌನ್ಲೋಡ್' ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
2. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಒದಗಿಸಿ, 'ಡೌನ್ಲೋಡ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
3. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗೆ ನೀವು OTP ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
4. ಸರಿಯಾದ OTP ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪುಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
5. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (.apk ಫೈಲ್) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮೇಲಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.