ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 36 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ

Pension for farmers: ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 04:48 PM IST
    • ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
    • ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
    • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 36 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ

Pension for farmers: ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಹೀರೋ ಸಿರಾಜ್‌ಗೆ ಮದುವೆ..! ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯನ್ನೇ ವರಿಸಲಿರುವ ʼಮಿಯಾನ್‌ʼ... ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್‌?

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವು ರೈತರ ಕೈಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ರೈತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಪತಿಯೂ ಸಹ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ರೈತರಿಗೆ 60 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 3,000 ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತ ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಪತಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 1,500 ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ರೈತನು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 55 ರಿಂದ ₹ 200 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತ ನೀಡುವಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೊಡುಗೆ 1: 1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು?

ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವರೆಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಇರಬೇಕು
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬಾರದು

ಯಾರು ಅರ್ಹರಲ್ಲ:
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಭೂಮಾಲೀಕರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು EPF, NPS ಅಥವಾ ESIC ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 23.38 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್ - ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್ - ಹತ್ತಿರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (CSC) ಹೋಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್, ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರೈತ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದೇ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

pensionPension For FarmersPradhan Mantri Kisan Maan dhan yojana

