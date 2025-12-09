English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನರು..! ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟ..!

ಜನವರಿ 1, 2025 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 1,00,383 ವಿಡಾ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 1,50,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 9, 2025, 03:38 PM IST
  • ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1626 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು
  • ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ, ಮಾರಾಟವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 6000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿತು
  • ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 10,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿತು.

ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಡಾ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಗಮನಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1,00,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1, 2025 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 1,00,383 ವಿಡಾ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 1,50,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಡಾ ಮಾರಾಟ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1626 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು, ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ, ಮಾರಾಟವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 6000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿತು.ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 10,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ವಿಡಾ ಸತತ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 10,000+ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ.? ಇದು ಯಾರ ಕಾರ್‌ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ.. 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಾ 16,017 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ವಿಡಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೀರೋ ವಿಡಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಇದು 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಇದು 6 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ, ಇದು 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತು.ವಿಡಾ ಈಗ ಭಾರತದ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಮಾಡೆಲ್

ವಿಡಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ VX2 ಮಾದರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಡಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿಡಾ VX2 ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

VX2 EV ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಂತೆಯೇ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ BaaS ಮಾದರಿಯು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು. ಇದು VX2 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆ! ಗಂಡನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋದಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ಪಾಕ್‌ ಲೇಡಿ?

2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಡಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇ.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್‌ನ ವಿಡಾ ಈಗ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

