ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ , ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 12, 2025, 09:57 AM IST
  • ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ .
  • ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ?
  • SCSS ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?

ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ : ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಥಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ .

ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ?: 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ , ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿದೆ . 55 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ( ವಿಆರ್‌ಎಸ್) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು 50 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

SCSS ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ  ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? : 
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು . ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾತೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ( SCSS) ವಾರ್ಷಿಕ 8.2% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ . ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು .

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 30 ಲಕ್ಷ ರೂ . ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ , ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 2.46 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ , ನಿಮಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು 20,500 ರೂ . ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ . ನೀವು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ . ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ , ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 11,750 ರೂ . ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ . ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.

SCSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?: 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು . ಈ ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 1% ದಂಡ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2% ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

