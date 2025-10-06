Bank Loan: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ.! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಫಿಕ್ಸ್

Bank Loan: ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆ, ಕಾರು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಅಥವಾ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ — ಅದೇ FOIR (Fixed Obligation to Income Ratio) ಅಥವಾ “ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅನುಪಾತ”.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, FOIR ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ಸಾಲಗಳ EMIಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅಳತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ₹50,000 ಇದ್ದು, ಇತರ ಸಾಲಗಳ EMI ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚಗಳು ₹20,000 ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ FOIR 40% ಆಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40% ರಿಂದ 50% ಒಳಗಿನ FOIR ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಉಳಿದ 50% ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಸ EMI ಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: LIC Scheme: ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 20 ಲಕ್ಷ..!
FOIR ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ FOIR ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಿರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು.
FOIR ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ — ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಪ್ರಮಾಣ, ಈಗಿರುವ ಸಾಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, EMI ಮೊತ್ತ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ FOIR ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತಮ FOIR ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು — ಬಾಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಹೊಸ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ EMI ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹60,000 ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, EMI ₹24,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಶರವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ : ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ದರ ಕುಸಿತ ! ಆದರೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಬೆಳ್ಳಿ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, FOIR ಕೂಡ ತೀರಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ FOIR ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಲ್ಲಿರಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ FOIR ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ FOIR ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.