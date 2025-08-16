English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ vs ಗೋಲ್ಡ್‌ ಲೋನ್:‌ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ..?

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ - ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ.. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 16, 2025, 12:30 PM IST
  • ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಲ
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಲನೀಡುತ್ತವೆ

Personal Loan vs Gold Loan: ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರವರೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಆಧರಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಯಾವ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿವರೆಗೆ, ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯವಹಾರಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ 3 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತ..!

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 50,000 ರೂ.ದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ: 1 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳು.
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.10ರಿಂದ ಶೇ.24ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆ: ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ.
ಅನುಕೂಲಗಳು: ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಅನಾನುಕೂಲಗಳು: ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು.

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು (18-22 ಕ್ಯಾರೆಟ್) ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಇಡಬೇಕು. ಚಿನ್ನವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ: ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 75 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ.
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.8ರಿಂದ ಶೇ.29ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆ: 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಅರ್ಹರು.
ಅನುಕೂಲಗಳು: ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಲಭ್ಯತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನಾನುಕೂಲಗಳು: ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸನ್ನದ್ದಳಾಗಿದ್ದ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆಗೈದ ತಂದೆ..!

ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್..?: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

