ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸೂಚನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ..! ಇಂದಿನ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

Karnataka districts petrol diesel price: ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತವೂ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:38 PM IST
    • ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ
    • ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು
    • ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ?

ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸೂಚನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ..! ಇಂದಿನ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

Karnataka districts petrol diesel price: ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ದೇಶದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC ಗಳು) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತವೂ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.72, ಡೀಸೆಲ್ ₹87.62
ಮುಂಬೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.21, ಡೀಸೆಲ್ ₹92.15
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹103.94, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.76
ಚೆನ್ನೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹100.75, ಡೀಸೆಲ್ ₹92.34
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.49, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.17
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹102.92, ಡೀಸೆಲ್ ₹89.02
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹107.46, ಡೀಸೆಲ್ ₹95.70
ಜೈಪುರ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.72, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.21
ಲಕ್ನೋ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.69, ಡೀಸೆಲ್ ₹87.80
ಪುಣೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.04, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.57
ಚಂಡೀಗಢ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.30, ಡೀಸೆಲ್ ₹82.45
ಇಂದೋರ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹106.48, ಡೀಸೆಲ್ ₹91.88
ಪಾಟ್ನಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹105.58, ಡೀಸೆಲ್ ₹93.80
ಸೂರತ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹95.00, ಡೀಸೆಲ್ ₹89.00
ನಾಸಿಕ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹95.50, ಡೀಸೆಲ್ ₹89.50

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ?
ಮೇ 2022 ರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಂಡರೂ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ರೂ. 103.49 (13 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಬೆಳಗಾವಿ - ರೂ. 102.95 (83 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ - ರೂ. 104.05 (04 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಬೀದರ್ - ರೂ. 103.52 (06 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ವಿಜಯಪುರ - ರೂ. 103.10 (05 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಚಾಮರಾಜನಗರ - ರೂ. 103.06 (34 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ರೂ. 102.11 (11 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಗದಗ - ರೂ. 103.24 (56 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ

