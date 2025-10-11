petrol and diesel price: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ: ಇಂಧನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

petrol and diesel price: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ನವೀಕರಣವು ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಖರವಾದ, ನವೀಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ನವ ದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.72 / ಲೀ., ಡೀಸೆಲ್ ₹87.62 / ಲೀ.
ಮುಂಬೈ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.21 / ಲೀ., ಡೀಸೆಲ್ ₹92.15 / ಲೀ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹102.92 / ಲೀ., ಡೀಸೆಲ್ ₹89.02 / ಲೀ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹107.46 / ಲೀ., ಡೀಸೆಲ್ ₹95.70 / ಲೀ.
ಇತರ ನಗರಗಳ ವಿವರಗಳು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಅನುಭವದ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರುಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಿ! ಸಕ್ಸಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರಿಗೆ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಹ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ನಿಖರವಾಗಿ ಇಂಧನ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್: “<ನಗರ ಕೋಡ್> RSP” 9224992249 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.
BPCL: 9223112222 ಗೆ “RSP” ಕಳುಹಿಸಿ.
HPCL: 9222201122 ಗೆ “HP ಬೆಲೆ” ಕಳುಹಿಸಿ.
ಇಂದು ನವೀಕರಿಸಿದ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು. OMC-ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ದರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ನವೀಕೃತ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ರೂ. ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ನಕಲಿ ನೋಟು! ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..