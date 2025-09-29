English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Petrol and diesel price in India: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು.? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ...?

Petrol and diesel price in India : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 03:27 PM IST
  • ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
  • ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರಗಳಿವೆ

Petrol and diesel price in India: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು.? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ...?

Petrol and diesel price in India: ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹94.77 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹105.41 ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹94.77 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ₹105.41 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಂಕಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಮುಂಬೈ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ನಗರ ದೆಹಲಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹109.04 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ₹107 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹94.77 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹87.62 ಆಗಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಾಟ್, ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಲೆ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ 2022 ರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ, ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡುವ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ನವೀಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಏಕೆ?
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ₹2.4 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ₹304 ತಲುಪಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ; ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹80 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ₹21 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್‌ನಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಅಗ್ಗವಾದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಲರ್ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಇವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
 

