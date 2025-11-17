ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌-ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ! ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ಇಂಧನ ರೇಟ್‌ ಇಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

November 17 Petrol and diesel price: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.
- ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ 94.72 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ 87.62 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 104.21 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 92.15 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 103.94 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 90.76 ರೂ. ಇದೆ
- ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 100.75 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 92.34 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಧಾನಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 94.49 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 90.17 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 102.92 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 89.02 ರೂ. ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 107.46 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 95.70 ರೂ. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 104.72 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 90.21 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.69 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹87.80 ಇದೆ.
- ಒಡಿಶಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 100.93 ಪೈಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 92.51 ಪೈಸೆ ಇದೆ.
ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆ:
ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹2 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ.