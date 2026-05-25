Petrol-Diesel Price: ಬರೀ ಎರಡು ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಂದೂ (ಮೇ 25) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ರೂ.ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
Fuel Price Rise: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು (Petrol-Diesel Price) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸೋಮವಾರ (ಮೇ 25) ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ, ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ (Crude Oil), ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರವಷ್ಟೇ (ಮೇ 23) ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೇವಲ 2 ದಿನದ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ಗೆ 2.61 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ಗೆ 2.71 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿಇದು 4ನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ; ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ
ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 15 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು, ಇದೀಗ ಸತತ 4 ನೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ಗೆ 2.61 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ಗೆ 2.71 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 7.5 ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ:
|ನಗರ
|ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ
|ಡೀಸೆಲ್ ದರ
|ದೆಹಲಿ
|102.12
|95.20
|ಬೆಂಗಳೂರು
|109.14
|97.75
|ಮುಂಬೈ
|111.10
|97.83
|ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ
|113.50
|99.82
ಸರಣಿ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ದರ
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರೂ ಸಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತಡೆ (Strait Of Hormuz), ರಷ್ಯಾ (Russia) ಮೇಲೇ ಹೇರಿರುವ ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧ, ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ
ಹೌದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲಾರಿ, ಬಸ್, ಆಟೋ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ (Middle East) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಗಮವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 2024ರಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬ್ರೆಂಟ್ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 4.55% ಕುಸಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ $98.83 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ (WTI) ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ $92.03 ಆಗಿದೆ.
