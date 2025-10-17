ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಇಂಧನ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Petrol and Diesel Prices on October 17, 2025: OMCಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೈನಂದಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಅತ್ಯಂತ ನವೀಕೃತ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ: (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)
- ನವದೆಹಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 94.72 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 87.62
- ಮುಂಬೈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 104.21 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 92.15
- ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 103.94 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 90.76
- ಚೆನ್ನೈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 100.75 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 92.34
- ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 94.49 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 90.17
- ಬೆಂಗಳೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 102.92 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 89.02
- ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 107.46 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 95.70
- ಜೈಪುರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 104.72 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 90.21
- ಲಕ್ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 94.69 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 87.80
- ಪುಣೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 104
- ಪಾಟ್ನಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 105.58 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 93.04
- ಚಂಡೀಗಢ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 94.30 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 82.45
- ಇಂದೋರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 106.48
- ಸೂರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 95.00 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 89.00
- ನಾಸಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (₹/ಲೀ) 95.50 ಡೀಸೆಲ್ (₹/ಲೀ) 89.50
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೇ 2022 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC ಗಳು) ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದರಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳು, ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಗಳಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಮುಖ್ಯ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿನಿಮಯ ದರ: ಭಾರತವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆಗಳು: ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಚಲನಶೀಲತೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆಯು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
- ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 103.49 ರೂಪಾಯಿ
- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - 102.92 ರೂಪಾಯಿ
- ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ - 102.99
- ಬೆಳಗಾವಿ - 102.95 ರೂಪಾಯಿ
- ಬಳ್ಳಾರಿ - 104.5 ರೂಪಾಯಿ
- ಬೀದರ್ - 103.52 ರೂಪಾಯಿ
- ವಿಜಯಪುರ - 103.10 ರೂಪಾಯಿ
- ಚಾಮರಾಜನಗರ - 103.6 ರೂಪಾಯಿ
- ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 102.92 ರೂಪಾಯಿ
- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 104.8 ರೂಪಾಯಿ
- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - 104.8 ರೂಪಾಯಿ
- ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - 102.11 ರೂಪಾಯಿ
- ದಾವಣಗೆರೆ - 104.8 ರೂಪಾಯಿ
- ಧಾರವಾಡ - 102.73 ರೂಪಾಯಿ
- ಗದಗ - 103.24 ರೂಪಾಯಿ
- ಕಲಬುರಗಿ - 102.98 ರೂಪಾಯಿ
- ಹಾಸನ - 103.8 ರೂಪಾಯಿ
- ಹಾವೇರಿ - 103.40 ರೂಪಾಯಿ
- ಕೊಡಗು - 104.8 ರೂಪಾಯಿ
- ಕೋಲಾರ - 103.15 ರೂಪಾಯಿ
- ಕೊಪ್ಪಳ - 104.9 ರೂಪಾಯಿ
- ಮಂಡ್ಯ - 102.76 ರೂಪಾಯಿ
- ಮೈಸೂರು - 102.46 ರೂಪಾಯಿ
- ರಾಯಚೂರು - 104.09 ರೂಪಾಯಿ
- ರಾಮನಗರ - 103.40 ರೂಪಾಯಿ
- ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 104.8 ರೂಪಾಯಿ
- ತುಮಕೂರು - 103.23 ರೂಪಾಯಿ
- ಉಡುಪಿ - 102.43 ರೂಪಾಯಿ
- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ - 103.80 ರೂಪಾಯಿ
- ವಿಜಯನಗರ - 104.9 ರೂಪಾಯಿ
- ಯಾದಗಿರಿ - 103.42 ರೂಪಾಯಿ