ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ (Middle East War) ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ವಾಹನ ಸವಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ (Petro;-Diesel Price Down) ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಇಂಧನ ಬಂಕ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ "ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ (Nayara Energy)" ಜುಲೈ 1 ರಿಂದಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 7000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಇಳಿಕೆ!
ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವನ್ನು ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ನಯಾರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತಂದೊದೆ. ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರ, ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದೇ ರೀತಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಂಧಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮರು ತೆರೆಯುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಧನ ದರಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ನೂತನ ದರ ಜಾರಿ
ಇನ್ನು ನೂತನ ದರ ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಯಾರಾ ತೈಲ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಯಾರಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತೂ ತೈಲ ದರ ಇಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸದ್ಯ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.