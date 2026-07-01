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  • /Petrol Diesel Price: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

Petrol Diesel Price: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

Petrol Diesel Price Down: ವಾಹನ ಸವಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ (Petro;-Diesel Price Down) ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಇಂಧನ ಬಂಕ್‌ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌-ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 01, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:12 PM IST
Petrol Diesel Price: ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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