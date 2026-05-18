ಸಿಎನ್ಜಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
CNG Car Conversion: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರನ್ನ CNG (Compressed Natural Gas)ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕರು CNG ಕಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರಿಗೆ CNG ಕಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹35 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹80 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಕಿಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕಾರಿನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
CNG ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ CNG ದರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ CNG ಬಳಕೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸರ್ಗವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ CNG ಕಿಟ್ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ವಾಹನದ RC ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ CNG ವಿವರವನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಹನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ CNG ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ದರಗಳ ನಡುವೆ CNG ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.