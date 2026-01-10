English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Petrol expiry date : ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಂಧನಕ್ಕೂ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:02 PM IST
  • ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
  • ಎಥೆನಾಲ್ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ

Petrol expiry date: ನೀವು ವಾಹನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸುವುದು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಇಂಧನಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಡೀಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿ ಮೀರಿದಂತೆ ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೀಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಒಂದೇ ಬಂಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಾಗಿರುವ ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ಸೌಂದರ್ಯತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ

ಹಳೆಯ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಗಾಢವಾಗುವುದು, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಎಂಜಿನ್ ಮಿಸ್‌ಫೈರ್, ಇಂಧನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಜಾಮ್, ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಪಂಪ್ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಸಿದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಗೆ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು 50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು EMI ಕಟ್ಟಬೇಕು?ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

