Petrol Diesel price : ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್‌? ವಾಹನಸವಾರರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ!

Petrol Diesel price: ಇಂಧನ ದರದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರನುಸಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್‌ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 10, 2025, 11:35 AM IST
  • ಭಾರತವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುವ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ

Petrol Diesel price: ದೇಶದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುವ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಮಾಹಿತಿ ಆಡಳಿತ (EIA) ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $52 ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆ. ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗನ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು $56–$58 ರವರೆಗೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿವೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಭಾರತವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2022–23 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಲು $158 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 17% ಕುಸಿದು $50 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಳಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲಿದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ತೈಲದ ದರ ಇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು — ಒಂದೆಡೆ ಇಂಧನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತೈಲದ ದರಗಳು ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಮತ್ತೆ ಜನಪರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹94.77 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹87.67 ಇದೆ. ಆದರೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹71 ಮತ್ತು ₹56 ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಚಾನ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆಯೇ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಹೊಸ ಉಸಿರು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

