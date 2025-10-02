ಹಬ್ಬದ ದಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿತ: ಇಂದಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Petrol Rate October 2: ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, OMCಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೈನಂದಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ)
- ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.72 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹87.62.
- ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹104.21 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹92.15.
- ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹103.94 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.76.
- ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹100.75 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹92.34.
- ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.49 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.17.
- ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹107.46 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹95.70.
- ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹104.72 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.21.
- ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.69 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹87.80.
- ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹104.04 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.57.
- ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.30 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹82.45.
- ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹106.48 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹91.88.
- ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹105.58 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹93.80
- ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹95.00 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹89.00.
- ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹95.50 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹89.50.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೀಗಿದೆ:
- ಬೆಂಗಳೂರು - ರೂ. 103.23 (31 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ)
- ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ - ರೂ. 102.55 (44 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ರೂ. 103.26 (29 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ಬಳ್ಳಾರಿ - ರೂ. 104.09 (ಸ್ಥಿರ)
- ಬೆಳಗಾವಿ - ರೂ. 103.59 (86 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ)
- ಬೀದರ್ - ರೂ. 103.94 (42 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ)
- ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ರೂ. 103.26 (29 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ವಿಜಯಪುರ - ರೂ. 103.39 (68 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ)
- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ರೂ. 104.07 (6 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ರೂ. 102.09 (52 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ದಾವಣಗೆರೆ - ರೂ. 104.08 (16 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ಧಾರವಾಡ - ರೂ. 102.67 (6 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ಹಾವೇರಿ - ರೂ. 103.08 (83 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ಕೊಡಗು - ರೂ. 103.70 (45 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ಕೋಲಾರ - ರೂ. 103.32 (17 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ)
- ಕೊಪ್ಪಳ - ರೂ. 103.85 (21 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ಉಡುಪಿ - ರೂ. 102.19 (62 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ - ರೂ. 103.80 (16 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ವಿಜಯನಗರ - ರೂ. 104.08 (1 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
- ಯಾದಗಿರಿ - ರೂ. 103.58 (22 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೇ 2022 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC ಗಳು) ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಗಳಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿನಿಮಯ ದರ: ಭಾರತವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆಗಳು: ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಬೇಡಿಕೆ: ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಬದಲಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
