ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ?

Petrol diesel price : ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಂಡರೆ ಇದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಒಎನ್ಜಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಿಗೆ “ಲಾಟರಿ”ಯಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ತೈಲ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಬೀತಾದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 300 ಶತಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ 17–20 ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪಾಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ದುರ್ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (IEA) ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವಾದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ವಲಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಭಾರೀ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರೆಂಟ್ ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರವಾದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 5–8 ಡಾಲರ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಾಮ್ನಗರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ONGC ವಿದೇಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ತೈಲ, ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವಾದ ಬಳಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.