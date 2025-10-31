English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ

Petrol, diesel price increased: ದೇಶದ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಅಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 31, 2025, 06:09 PM IST
  • ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $65.46, ಮತ್ತು WTI ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ $61.17 ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ, ಆಮದು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ

Petrol, diesel price increased: ಉಕ್ರೇನ್–ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಈಗ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಡತನದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಿದು?

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ:
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹103.34 ಲೀಟರ್‌ಗೆ, ಡೀಸೆಲ್ ₹91.41 ಲೀಟರ್‌ಗೆ.

ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $65.46, ಮತ್ತು WTI ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ $61.17 ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದರೆ... IT ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಿದೆ! ಈ ರೀತಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ!

ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ, ಆಮದು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಭಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
 

