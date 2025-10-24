ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬಲೆ ಕುಸಿತ! ವಾಹನಸವಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ,

petrol, diesel price today : ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾರಪೂರ್ತಿ ನಡೆದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 65 ಡಾಲರ್ ಮೀರಿದರೂ, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 6 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.77 ಆಗಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 8 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹87.89 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹94.41 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹87.47 ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹106.11 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹92.32 ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $65.85 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, WTI ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ $61.65 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ದರಗಳು ಹೀಗಿದೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹102.92 ಆಗಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹90.99 ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ದರ ಹೀಗಿದೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹94.72 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹87.62, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹103.44 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹89.97, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹100.76 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹92.35, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹104.95 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹91.76.
ಹಬ್ಬದ ನಂತರದ ಈ ದರ ಇಳಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಧನದ ದರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಆರಾಮ ತಂದಿದೆ.