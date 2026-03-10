ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ: ಶೀಘ್ರವೇ‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌-ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ?!

ಮಾರ್ಚ್ 10ರ ಮಂಗಳವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ದಾಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಘರ್ಷ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $90ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ದರಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 94.77 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 87.67 ರೂ. ಇದೆ. ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 94.88 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 87.98 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುರಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹95.39 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 87.85 ರೂ.ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹102.96 ಇದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ₹90.99 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇ 2022ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC) ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾದರೂ, ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಗಳಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶೀಘ್ರವೇ ತೈಲ ಬೇಲೆ ಏರಿಕೆ?
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ತೈಲಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ (BRENT CRUDE) 90.09 ಡಾಲರ್ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ 10-15 ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ & ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
ವಿನಿಮಯ ದರ: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ US ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆಗಳು: ಇಂಧನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೆಚ್ಚವು ಅಂತಿಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಪೂರೈಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
