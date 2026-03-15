ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ದದ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡಿಸೇಲ್ ದರ..?

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ಡಾಲರ್ ಮೀರಿದೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ದೇಶದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 100 ರೂ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 90 ರೂ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಐಒಸಿಎಲ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 94.77 ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 87.67 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 100 ರೂ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 90 ರೂ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 4 ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಏಕೈಕ ಮಹಾನಗರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 103.54 ರೂ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 90.03 ರೂ. ಇದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಐಒಸಿಎಲ್ ದತ್ತಾಂಶ ಹೇಳುವಂತೆ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 105.41 ರೂ ರಿಂದ 105.45 ರೂಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಗೆ 5 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.ಇನ್ನೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹92.02 ರಂತೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಲೀಟರ್ಗೆ 18 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 100.93 ರೂ ರಿಂದ 100.80 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಲೀಟರ್ಗೆ 9 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 92.48 ರೂ ರಿಂದ 92.39 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $103.14 ಆಗಿದೆ.ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಿಂದ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಯುಎಸ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, WTI ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $98.71 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 51 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.