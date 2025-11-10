English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ... ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ! ಇಂದು ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

November 10 petrol price: ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಪೈಸೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಏರಿಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 10, 2025, 04:49 PM IST
    • ಇಂಧನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
    • ಇಂಧನವು ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ
    • ಪ್ರತಿದಿನ ಪೈಸೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ... ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ! ಇಂದು ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

November 10 petrol price: ಇಂಧನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ದ್ರವ ರೂಪದ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಧನವು ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆಯೂ ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೈಸೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಪೈಸೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಏರಿಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಇಂಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 2017 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 102.92 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 90.99 ರೂ. ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 100.90 ರೂ., 103.50 ರೂ. ಮತ್ತು 105.41 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 92.49 ರೂ., 90.03 ರೂ. ಮತ್ತು 92.02 ರೂ. ಇದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 94.77 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 87.67 ರೂ. ಇದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು - 102.92 ರೂ. (06 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ - 102.99 ರೂ. (28 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ)
ಬೀದರ್ - 104.09 ರೂ. 103.58 (36 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ವಿಜಯಪುರ - ರೂ. 103.70 (22 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಚಾಮರಾಜನಗರ - ರೂ. 103.12 (03 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ರೂ. 103.88 (20 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ರೂ. 103.94 (14 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ರೂ. 102.17 (20 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಧಾರವಾಡ - ರೂ. 102.98 (21 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ)
ಗದಗ - ರೂ. 103.19 (66 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಹಾವೇರಿ - ರೂ. 103.59 (39 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಕೊಡಗು - ರೂ. 104.08 (38 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ)
ಮಂಡ್ಯ - ರೂ. 103.71 (10 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಮೈಸೂರು - ರೂ. 102.69 (23 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ)
ರಾಮನಗರ - ರೂ. 103.24 (15 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಉಡುಪಿ - ರೂ. 102.90 (08 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ)
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ - ರೂ. 102.99 (22 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ)
ಯಾದಗಿರಿ - ರೂ. 103.80 (36 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ)

