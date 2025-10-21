English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ದಾಖಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ..

petrol diesel rates: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.

Oct 21, 2025
  • ಮಂಗಳವಾರ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು
  • ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ದಾಖಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ..

 crude oil price: ಮಂಗಳವಾರ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳದಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ 14 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 0.2% ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $60.87 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಯುಎಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಐ) ನವೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದವು 0.1% ಕುಸಿದು $57.45 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದವು 13 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 0.2% ಕುಸಿದು $56.89 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ "ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ"ದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಂಕಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ 

ರಿಟ್ಟರ್‌ಬುಷ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತಕ್ಷಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ಕರಡಿ' ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದಾಗ ಮಾರಾಟವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವಾರ ಯುಎಸ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (API) ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮಾಹಿತಿ ಆಡಳಿತ (EIA) ದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಭಾನುವಾರ ವೋಲ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶದ ನೊವೊಕುಯಿಬಿಶೆವ್ಸ್ಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒರೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ನೆರೆಯ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ನ ಕರಾಚೆ-ಚೆರ್ಕೆಸಿಯಾ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 25% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅದು "ಭಾರೀ ಸುಂಕಗಳನ್ನು" ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಂತರ ಭಾರತವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರನಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (IEA) ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿ. 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. OPEC+ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪಾದಕರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು - ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೈಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85% ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೂ, ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೂ, ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೆ, ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಂಡರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇಂಧನದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಡಿತಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಡೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ 

ಈ ಕಡಿತವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಾದ ಐಒಸಿ, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್, ಎಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಆಹಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ನಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



crude oilfuel picesPetrol rateDiesel Ratepetrol diesel rates

