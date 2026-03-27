English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..

ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..

petrol storage rules India: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 27, 2026, 10:13 AM IST
Trending Photos

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾಯ್ದೆ 1934 ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಯಮಗಳು 2002 ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಂತಹ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಲೋಹದ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 30 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು 100 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಟಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಗಣೆಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Trending News