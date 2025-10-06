ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ..! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌

India fuel news: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ OPEC+ ದೇಶಗಳ ನಿರ್ಧಾರ. OPEC+ ದ್ವಾರಾ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 1.37 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. OPEC+ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ತರಲು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರೊಳಗೆ ಈ ಸರಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೀಡುತ್ತದೆ 21,000 ರೂ. ! ನೀವೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಭಾರತವು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾದರೆ, ದೇಶೀಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bank Loan: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ.! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಫಿಕ್ಸ್
ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.