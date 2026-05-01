Petrol Price in Karnataka : ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದಿಂದಾಗಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೇ 1 ರಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಪರ್ 98 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 3.66 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ₹94.54 ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ 95 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 3.55 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ₹91.70 ಆಗಿದೆ. ಇ-ಪ್ಲಸ್ 91 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 3.48 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ₹90.47 ಆಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹95.34 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು?
ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೀವ್ರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹಡಗು ಸಂಚಾರದ ಅಡಚಣೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. OPEC ನಿಂದ UAE ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ. OPEC (ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘಟನೆ) - ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ 1960 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು OPEC ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ OPEC+ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ಈ ಎರಡೂ ಮೈತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೋಟಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ UAE ನಿರ್ಗಮನವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
OPEC ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ 11 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
60 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ - ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ OPEC ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರಿಸುಮಾರು 15% ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ 11 ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ OPEC ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಕುವೈತ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಗ್ಯಾಬೊನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಲಿಬಿಯಾ ಸೇರಿವೆ.
ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ತನ್ನ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕೋಟಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಯವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.