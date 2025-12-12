EPFO ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 12 ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಈ ವರ್ಷ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ EPF ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು EPS ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿವೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಾಡಿದ 12 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿವೆ.
1. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಲೈಟ್:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾರ್ಗವಾದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಸರಳೀಕೃತ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
2. ಅನುಬಂಧ ಕೆ:
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಅನುಬಂಧ K (ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ಅನ್ನು ಈಗ ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು PF ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ದಾಖಲೆಯು PF ವರ್ಗಾವಣೆ, ಸೇವಾ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
3. ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳು:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಪಿಎಫ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಉದ್ಯೋಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ:
ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಜುಲೈ 1, 2017 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅವಧಿಗೆ (ಮೊದಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದ ಹೊರತು) ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
5.UAN ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ :
ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ, UAN ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಿಸಲು EPFOಗೆ UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (FAT) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೋಷ-ಮುಕ್ತ UAN ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಕಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6. ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು:
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ:
- ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ 100% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಹಿಂದಿನ 13 ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೂರು ಸರಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಅಗತ್ಯಗಳು (ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ)
ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು
- ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವೆ ಈಗ ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು.
7. ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ: ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ
ಇಪಿಎಫ್ ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ: ಕಾಯುವ ಅವಧಿ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ: ಕಾಯುವ ಅವಧಿ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 36 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ.
8. ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು: ಸುಲಭ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು
ಜನವರಿ 15, 2025 ರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
9.CPPS: ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (CPPS)
EPFOದ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (CPPS) ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. NPCI ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು (PPO) ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
10. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಿಎಫ್ ದಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ EPFO ನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು , ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ PF ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದಂಡ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ತಿಂಗಳಿಗೆ 0.25% (2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬ)
- ತಿಂಗಳಿಗೆ 0.50% (4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬ)
- ತಿಂಗಳಿಗೆ 1% (4 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುಸರಣಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
11. ಐಪಿಪಿಬಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ :
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ EPFO ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (IPPB) ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ, EPFO ಈಗ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
12. ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ:
2024–25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಾರ್ಷಿಕ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.