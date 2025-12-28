ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು : ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಎಫ್‌ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

New labour codes 2026: 2026 ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಎಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.
2025 ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಇದು 28 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ (2019), ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆ (2020), ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ (2020), ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ (2020) ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳು ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ವೇತನ ನಿಯಮ. ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭತ್ಯೆಗಳು ನೌಕರರ ಒಟ್ಟು ವೇತನದ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ (CTC) ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಈ ಘಟಕಗಳಾಗಿರಬೇಕು.
ಉಳಿದ 50 ಪ್ರತಿಶತವು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಬೋನಸ್, ಕಮಿಷನ್ಗಳು, ಓವರ್ಟೈಮ್, PF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಭತ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ನೌಕರರು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಸುರಾನ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಭತ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಸಂಬಳದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.