PF Balance Check: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರು ಯುಎಎನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈಗ ಸರಳ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು 9966044425 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.
ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್
ಈ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ UAN, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ PAN ಕಾರ್ಡ್ KYC-ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು UAN ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ KYC ಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ SMS ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತು ದೇಶ! ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಭೀಕರ ಎಂದ ಜನ
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆ
ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಂತಗಳು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು UAN ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ 9966044425 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ರಿಂಗ್ಗಳ ನಂತರ, ಕರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ SMS ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
EPFO SMS ಸೇವೆ
ನಿಮ್ಮ UAN ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು EPFO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ UAN-I ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ 'ನಿರ್ವಹಣೆ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ KYC ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. OTP ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು EPFO ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿ> ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ UAN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಇದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ! ಅದೂ ಸಹ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ?