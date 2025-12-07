ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಪಿಎಫ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

Take Home Salary: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 29 ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ 4 ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ವಾರದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು 4 ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿ ಏಕೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: D-Martಗೆ ಬಿಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಈ ಶಾಪ್... ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ! ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯದ್ದೆಲ್ಲಾ100ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಸಂಬಳದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳದ (CTC) ಕನಿಷ್ಠ 50% ಆಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ:
ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,00,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳೋಣ: ಹಳೆಯ ವಿಧಾನ:
ಮೂಲ ವೇತನ: ₹30,000 (30%)
HRA: ₹25,000
ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ: ₹25,000
ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು: ₹20,000
ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ: ₹100,000
ಮೂಲ ವೇತನ: ₹50,000 (50% ಕಡ್ಡಾಯ) -
HRA: ₹20,000
ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ: ₹20,000
ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು: ₹10,000 - ಒಟ್ಟು ವೇತನ: ₹100,000
1. ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ:
ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ = ಮೂಲ ವೇತನದ 12% (ಕಂಪನಿ: ಮೂಲ ವೇತನದ 12% ಮೈನಸ್ ₹1,250) ಉದಾಹರಣೆ: ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ: ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತ = ₹30,000 × 12% = ₹3,600 ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ: ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತ = ₹50,000 × 12% = ₹6,000 ಮಾಸಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ = ₹2,400 ಕಡಿಮೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ: LICಯಿಂದ 2 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು... 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ...
2. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ:
ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಫ್ ಉಳಿತಾಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಉದಾಹರಣೆ: ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಹಳೆಯದು: (₹30,000 × 15 × 5) / 26 = ₹86,538 ಹೊಸದು: (₹50,000 × 15 × 5) / 26 = ₹1,44,230 ವ್ಯತ್ಯಾಸ = ₹57,692 ಹೆಚ್ಚುವರಿ!
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು: https://skymaninvestments.com/calculators/gratuity https://skymaninvestments.com/calculators/nps ಹೊಸ ಹಕ್ಕುಗಳು 1. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು (ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ) 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ (ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷಗಳು) ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 3. ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ವಾರಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳು (ಗರಿಷ್ಠ) ದಿನಕ್ಕೆ 8-12 ಗಂಟೆಗಳು
ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
1. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು? ಅದು ಶೇಕಡಾ 50 ಆಗಿದೆಯೇ?
2. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ₹2,400 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ: - ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. - ನಿಮ್ಮ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. - ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು! ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್..
3. ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ HR ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಂಬಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ರಜೆ ನಗದು ವಿವರಗಳು ಓವರ್ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯಿರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ HR ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು 48-ಗಂಟೆಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 10-ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು.
ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು:
-ನಿವೃತ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
-ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
-ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಸವಾಲುಗಳು: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಗದು ಕೊರತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)