EPFO News: ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ತಾವು ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇತನದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣವು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಹಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸರೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಪಿಎಫ್ ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಎಂದರೇನು?
ಪಿಎಫ್/ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ 12% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ದರವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಿಂಚಣಿಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಎಂದರೇನು? ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮತೋಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ!
ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ:
ಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ. ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2021 ರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡುಗೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವೆಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ:
ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮದುವೆಯಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾದ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ:
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಇಪಿಎಫ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPS Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: 5 ಪಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ:
ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಅವರು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ, ತುರ್ತು ನೆರವು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಇಪಿಎಫ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="350" src="https://zeenews.india.com/kannada/live-tv/embed?autoplay=1&mute=0" width="100%">