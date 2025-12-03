ಪಿಎಫ್ ಮಿತಿ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 30,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ವೇತನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಈ ವಿಷಯವು ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ: ಸರ್ಕಾರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಿಎಫ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 30,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? :
ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಸಂಸದರಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಹನನ್ ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 30,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ವಾದ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನೌಕರರ ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೇಮಕಾತಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು? :
ಪ್ರಸ್ತುತ, 15,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೂಲ ವೇತನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ವೇತನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಏನು? :
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಂದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ (ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹವು) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಇಪಿಎಫ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ, 1952 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
2020ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೊರಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. 2020 ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯು ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.