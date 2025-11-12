English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೂ PF ಹಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ: EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೂ PF ಹಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ: EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

 ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ತನ್ನ ಸುಮಾರು 80 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 12, 2025, 05:36 PM IST
  • ಮೊದಲು ಆಡಳಿತ ದೋಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು
  • ಯುಎಎನ್ ಉಂಟಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು
  • ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಲಿವೆ

Trending Photos

4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿ ಮೇಲೆ ಲವ್! ಸಮಾಜವೇ ದೂಷಿಸಿದ್ರೂ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟ..
camera icon8
Hema Malini net worth
4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿ ಮೇಲೆ ಲವ್! ಸಮಾಜವೇ ದೂಷಿಸಿದ್ರೂ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Bollywood hair transplant
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 7 ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
camera icon8
EPFO Rules Change
EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 7 ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ &#039;ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್&#039; ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್..‌
camera icon5
salman khan katrina kaif
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 'ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್' ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್..‌
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೂ PF ಹಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ: EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಈಗೀಚೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವು ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಾಲೆ ಅರ್ಜಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಆರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ ಅನುಮೋದನೆ ಇನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ:

ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಫಾರ್ಮ್-13 ತುಂಬಿ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವಾರಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸರಳೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಿನಾಂಕ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ಜೀವಮಾನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಯುಎಎನ್ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಜೀವಮಾನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಆಡಳಿತ ದೋಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಯುಎಎನ್ ಉಂಟಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಈಗ ಹೊಸ ಯುಎಎನ್ ರಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದಿಂದ ಹಳೆಯ-ಹೊಸ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳು ಒಂದೇ ಯುಎಎನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ತಲೆನೋವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲರ್ 2 ತಂಡ ಸೇರಿದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸುಂದರಿ ಮೇಘನಾ ಸರ್ಜಾ! ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂತುಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ನೆಲ್ಸನ್ ಸಿನಿಮಾ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು:

7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ ಸಹಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ,

ಅಪೂರ್ಣ ಕೆವೈಸಿ, ಸೇರ್ಪಡೆ-ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ:

-ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-ಸಹಿ

-ಕೆವೈಸಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

-ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ-ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಡುವೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯ (API ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್)

ಇದರಿಂದ ಮೊದಲು 30-45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಈಗ 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ

ಮೊದಲು ಹಳೆ-ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಹೋಲಿಸಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು.

ಈಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ:

-ಹಳೆಯ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್

-ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಯೋಜಿತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ನಿರಂತರತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಹೂಡಿಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕ ನವೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯ: ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವತಃ ನಮೂದಿಸಬಹುದು

ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಾತೃ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕ ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ. ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವತಃ ಆಧಾರ್ ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ನಮೂದಿಸಬಹುದು, ಸಿಸ್ಟಂ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಸಹಕಾರ ನೀಡದ ಉದ್ಯೋಗದಾತೃಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ವರ್ಗಾವಣೆಯವರೆಗೂ ಬಡ್ಡಿ ನಿರಂತರ

ಮೊದಲು ವಿಳಂಬದಿಂದ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ.ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

About the Author
EPF new rules effective dateEPFO claim settlement rule changesEPFO loginIllness PF withdrawal limitNew PF withdrawal rules effective date

Trending News