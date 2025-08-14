English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ PF ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?  

EPF death claim amount : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ EPFO ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏನದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 14, 2025, 05:31 PM IST
    • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ EPFO ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
    • ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
    • ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

EPF member death rules : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO Claim)ಯ ಏಳು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮರಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹೌದು.. EPFOದ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, PF ಹಣವನ್ನು ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..? ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ RBI

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಷಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು EPFO ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಂದು ಈ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  

ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು? : ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ 20 ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೃತ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮಿನಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

