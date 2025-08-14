EPFO ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ PF ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?  

EPF member death rules : ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO Claim)ಯ ಏಳು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಖಾತೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮರಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. EPFOದ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, PF ಹಣವನ್ನು ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಷಕರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು EPFO ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಂದು ಈ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು? : ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ 20 ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೃತ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮಿನಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ.