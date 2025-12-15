English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಪಿಎಫ್ ಹಣ! ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ

ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಂತಗಳು, ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೇಳಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:41 PM IST
  • ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ
  • ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ?
  • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಪಿಎಫ್ ಹಣ! ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ

ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೇಳಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಂತಗಳು, ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ :  
ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಉಮಾಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10 ಸಾವಿರ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 47 ಲಕ್ಷ.. ಈ ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ 82 ಲಕ್ಷ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು..

ನಿಮ್ಮ KYC ವಿವರಗಳು, ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ PF ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್  ಸರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, PF ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ PF ಕ್ಲೈಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದಾಗ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು EPFO ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹7,500 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಹೀಗಾಗಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು  ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಒಸಿ ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ : 
EPFO ಹೇಳುವುದೂ ಅದನ್ನೇ, ಎಲ್ಲಾ PF ಸದಸ್ಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು,  KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನವೀಕರಿಸಿ, UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ EPFO ​​ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಿ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

