  • Kannada News
  • Business
  • EPFO: PF ಹಣವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

EPFO: PF ಹಣವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

PF money withdrawal Interest: ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:47 PM IST
  • ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರೂ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ
  • ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ

EPFO: PF ಹಣವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

PF money withdrawal Interest: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

EPFO ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಬಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ EPF ಬಡ್ಡಿದರವು 8.25% ಆಗಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂದರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರೂ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರದಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬರಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಇದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹50,000 ಹಿಂಪಡೆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೆ ₹2,00,000 ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ₹1,50,000 ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, EPFO ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

