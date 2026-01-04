PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ! ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ RBI

PF withdrawal: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಇದುವರೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅನುಮೋದನೆ ಎಂಬ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 2026ರಿಂದ ATM ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, EPFO, RBI ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಹಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಕ್..! ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರದೊದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಉಳಿತಾಯ
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ, ATM ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಹಣ ನೌಕರರ ಸ್ವಂತ ಸಂಪತ್ತು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವಶ್ಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶ ಇರಬೇಕು.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ EPFO ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 3.3 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದು 7.8 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. EPFO ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರವೂ 28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಕ್ಲೈಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..!
ATM ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ EPFO ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ATM ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ.