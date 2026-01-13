ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ PF ಹಣ.. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ನೌಕರಿರಿಗೆ ಬಾರೀ ಲಾಭ

EPFO: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು–ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ BHIM UPI ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಪಿಎಫ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ EPFO, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ EPFO ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಸ್ಬಿಐ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಹಣವು UPI-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ BHIM ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ UPI ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, UPI ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.