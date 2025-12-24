English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

EPFO : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 24, 2025, 04:02 PM IST
ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

EPFO : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ 75% ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ 25% ಅನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
75% ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 75% (ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.

ಉಳಿದ 25%: 12 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, EPFO ​​ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ: ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಈಗ 36 ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಈಗ ಮೂರು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವರ್ಗಗಳಿವೆ: ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು (ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹವು), ವಸತಿ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಸೇವೆಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 15G/15H ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 2025 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು EPFO ​​ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ
ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ನವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು 3-5 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಯುಎಎನ್) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ (ಕೀ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 5 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆವೈಸಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 15-20 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

