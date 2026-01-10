EPFO: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದ್ದು, PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ UPI ಮೂಲಕ PF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು EPFO ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, EPFO ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ BHIM ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಂಗಡ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊತ್ತವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ UPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸದಸ್ಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಂತಹ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, EPFO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಹಣವನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ UPI-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಸಹ ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ BHIM ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಈ ಮಿತಿಯ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೇವೆ BHIM ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಇದನ್ನು Paytm, PhonePe ಮತ್ತು Google Pay ನಂತಹ ಇತರ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.