NPS: OPS - ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರ ನಡುವೆ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA), ಈ ಕುರಿತು ಮೇ 15, 2026 ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (RIS) ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
NPS Major Changes: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (NPS) ಹಿಂಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು PFRDA ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೇ 15, 2026 ರಂದು ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು (RIS) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವರ್ಧಿತ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
PFRDA ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು (NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2025 ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಅಗತ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮ್-ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
PFRDA ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ (RIS) ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಡೌನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
* ಡಿಕಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಕ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು.
* ನಿಧಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಆರಂಭಿಕ ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಪಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಚಯ (RIS):
PFRDA ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು (RIS) ಎಂಬ ಮೀಸಲಾದ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರ RIS ಸ್ಟೆಡಿ ರೂಪಾಂತರ.
ಏನಿದು RIS ಸ್ಟೆಡಿ ರೂಪಾಂತರ?
NPSನ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರವಾದ RIS ಸ್ಟೆಡಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 75 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಹಂತದಿಂದ, 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು:
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಚನಾತ್ಮಕ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರು ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ವಾರ್ಷಿಕವಲ್ಲದ ಭಾಗದಿಂದ ಆವರ್ತಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
1) ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಾವತಿ ದರ (SPR)–ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ
2) ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಘಟಕ ವಿಮೋಚನೆ (SUR)–ಸಮಾನ ಘಟಕಗಳ ವಿಧಾನ