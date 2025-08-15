PhonePe, Google Pay ಬಳಕೆದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಬಂದ್!‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPI new rules: PhonePe ಮತ್ತು Google Pay ನಂತಹ UPI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:57 AM IST
  • ನೀವು PhonePe ಅಥವಾ Google Pay ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
  • UPI ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿದೆ

UPI payment requests: ನೀವು PhonePe ಅಥವಾ Google Pay ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. UPI ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ UPI ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (P2P) 'collect request' ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ GPay, PhonePe ಮತ್ತು ಇತರ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

UPI ಯ P2P ಸಂಗ್ರಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವಂಚಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಕಲಿ ಪಾವತಿ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. NPCI ಈಗಾಗಲೇ ಏಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹2,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಂಚನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ UPI ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, NPCI ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ P2P ಸಂಗ್ರಹ ವಿನಂತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್‌ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ... ಗಂಡನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌!

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, IRCTC ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಬಳಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ collect request ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು UPI ಪಿನ್ ನಮೂದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಬಳಕೆದಾರರು 'ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸಿ' ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ UPI ಐಡಿ/ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪಿನ್ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ, GPay ಅಥವಾ PhonePe ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ 'collect request' ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪಾವತಿಸಲು, ಬಳಕೆದಾರರು QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, UPI ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೋನ್‌ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.‌

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವಾಗಲೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್‌ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ... ಗಂಡನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌!

 

GpayPHONEPEPaymentUPIMoney

