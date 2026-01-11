PhonePe ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
phonepe: ಫೋನ್‌ಪೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:45 PM IST
  • ಫೋನ್‌ ಪೇ ಬಳಕೆದಾರರರಿಗೆ ಬಂತು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌
  • ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ

phonepe: ಪ್ರಮುಖ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಫೋನ್‌ಪೇ ತನ್ನ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 'ಫೋನ್‌ಪೇ ಪಿಜಿ ಬೋಲ್ಟ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 22 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು... 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದರೆ ಸಾಕು... ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರವು 'ಡಿವೈಸ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್' ಎಂಬ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು PhonePe ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇನ್-ಆ್ಯಪ್ ಚೆಕ್-ಔಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೋನ್‌ಪೇ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು 'ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್' ಪಾವತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಹಿವಾಟು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು PhonePe ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಉಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ PhonePe ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಟೋಕನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಫೋನ್‌ಪೇ, ಪಿಜಿ ಬೋಲ್ಟ್, ಪಾವತಿಗಳು, ವೀಸಾ, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವೀಸಾ, ಪಾವತಿಗಳು, ಫೋನ್‌ಪೇ, ಪಾವತಿಗಳು, ಯುಪಿಐ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಡೆಡ್ ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಾಗ CVV ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಸರದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. PhonePe ಸ್ಥಳೀಯ SDK ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆಕ್-ಔಟ್ ವೇಗವು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಫೋನ್‌ಪೇ ಬೋಲ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೇಶೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿ.. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

