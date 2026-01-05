Fact Check: ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಚಿತ ಚಿನ್ನ! ಏನಿದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ?

PIB Fact Check: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 'sanjay_annu_sahu' ಖಾತೆಯಿಂದ Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವೇ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಡು ಎಂದು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಲೋಹ..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಸುದ್ದಿ, ಟ್ವೀಟ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ URL ಅನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು WhatsApp ಸಂಖ್ಯೆ 8799711259 ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ factcheck@pib.gov.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಯೂನಿಟ್ 2019 ರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಡು ಎಂದು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಲೋಹ..