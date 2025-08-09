ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ರದ್ದು?! ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ..

Fact Check: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲಿಯೂ 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿಲ್ಲ.. ಈಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು 500 ರೂ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 500 ರೂ. ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ವಿತರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜನರ ವಹಿವಾಟು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.100 ಮತ್ತು ರೂ.200 ನೋಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶ - ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಬಿಐ ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2025 ರಂದು 'ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ.100 ಮತ್ತು ರೂ.200 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ವಿತರಣೆ' ಎಂಬ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಲ್ಎಒಗಳು) ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ.100 ಮತ್ತು ರೂ.200 ನೋಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರೊಳಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 75% ರಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ರೂ.100 ಅಥವಾ ರೂ.200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ 90% ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ನೋಟುಗಳು 90% ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ "ದ್ರವೀಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಘಟಕವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು RBI ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ X ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ (ಹಿಂದೆ) ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು PIB ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಘಟಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರ್ಬಿಐ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ..