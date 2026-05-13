Gold Loan : ಜನರು ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ (Gold Loan) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಕಾದಿದೆ.. ಪೀರಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಜೈರಾಮ್ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Gold Loan risk : ಗೃಹ ಸಾಲದ ನಂತರ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಅಪಾಯದ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗಿಂತ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್' (ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಅಪಾಯ) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೈರಾಮ್ ಅವರು.
ಪೀರಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು : ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೀರಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಸ್ತಿ (AUM) 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಲಾಭವು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ 'AA' ನಿಂದ 'AA+' ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ, ಮುಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 1.5 ರಿಂದ 2 ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಕೊರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರೋದ್ಯಮದಂತಹ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುವ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ : ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಧರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ 120 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 13-14 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ (NBFC) : ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಲ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು (ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ವರದಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.