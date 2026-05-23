ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.7.25ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
SBI Home Loan: ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು EMI ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ...
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆದಾಯ, ವಯಸ್ಸು, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ₹50 ಲಕ್ಷ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹80 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸಾಲದ ಬಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ SBI ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಸುಮಾರು 8% ರಿಂದ 9% ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನ 20 ವರ್ಷ ಅವಧಿಗೆ ಪಡೆದರೆ ತಿಂಗಳ EMI ಸುಮಾರು ₹42 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹45 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ EMI ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ EMI ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದರೆ EMI ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
SBI ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೇತನಭತ್ಯೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೂ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿದರ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಹಾಗೂ EMI ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
