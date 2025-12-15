English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಿನ್ನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ! ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ನಷ್ಟ ತಡೆಯಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 15, 2025, 01:30 PM IST
  • ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
  • ಆಭರಣ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ! ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ನಷ್ಟ ತಡೆಯಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ

Gold loan: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಭರಣ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪುರಾವೆ, ಐಡಿ ವಿವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿದರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆಭರಣ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಪಿಎಫ್ ಹಣ! ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ

ನೀವು ಕೆಲವೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡಲು ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಇದು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಭರಣ ಸಾಲವು ದೀರ್ಘ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕಂತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಭರಣದ ಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾಲವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು.ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಆಭರಣದ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO Rule: ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ PF ಹಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲು, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಭರಣ ಅಡಮಾನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

