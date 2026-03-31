ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ; ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಿ...

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2028ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
2.48 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2024ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.48 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 1,772 ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ, 1,259.91 ಕೋಟಿ ರೂ.ವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ದಾಖಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನ 1,62,981 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಮೀರಿದೆ. ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರವು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ 192 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಪಿಎಂ ಇ-ಡ್ರೈವ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇ-ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಇವಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
